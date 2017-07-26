В Лондоне неизвестные облили прохожих кислотой — пострадали двое

Это уже не первый случай "кислотного нападения" в британской столице. Полиция ведёт расследование.

Два человека были госпитализированы с ожогами лица и конечностей после того, как неизвестные выплеснули на них "неизвестную жидкость", передаёт The Guardian. Поздно вечером накануне, 25 июля, пострадавшие забежали в один из магазинов на оживлённой улице Роман-роуд с криками: "Помогите, нас облили кислотой!"

#BREAKING: Here is the scene of the possible acid attack in East London. pic.twitter.com/jUjCiuu08m — BreakingNNow (@BreakingNNow) 25 июля 2017 г.

Расследованием этого эпизода занимаются полицейские. Преступников ищут.

Отметим, это уже не первый случай "кислотного нападения" в британской столице. Аналогичное происшествие было зафиксировано в апреле, когда от огненной жидкости пострадали двое посетителей ночного клуба.