В Лондоне неизвестные облили прохожих кислотой — пострадали двое

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В Лондоне неизвестные облили прохожих кислотой — пострадали двое

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Фото: © Twitter.com/BreakingNNow

Это уже не первый случай "кислотного нападения" в британской столице. Полиция ведёт расследование.

Два человека были госпитализированы с ожогами лица и конечностей после того, как неизвестные выплеснули на них "неизвестную жидкость", передаёт The Guardian. Поздно вечером накануне, 25 июля, пострадавшие забежали в один из магазинов на оживлённой улице Роман-роуд с криками: "Помогите, нас облили кислотой!"

Расследованием этого эпизода занимаются полицейские. Преступников ищут.

Отметим, это уже не первый случай "кислотного нападения" в британской столице. Аналогичное происшествие было зафиксировано в апреле, когда от огненной жидкости пострадали двое посетителей ночного клуба.

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