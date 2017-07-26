В горах Абхазии ищут без вести пропавшего жителя Подмосковья

По информации МЧС, молодой человек должен был вылететь в российскую столицу ещё четыре дня назад.

В горах Абхазии идут поиски без вести пропавшего туриста из России. Об этом агентству "Sputnik Абхазия" сообщил министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния. По его словам, житель города Раменское Андрей Лихачёв приехал в Абхазию 9 июля и должен был вернуться в Москву 22 июля, однако на данный момент о его местонахождении ничего не известно.

Квициния подчеркнул, что турист планировал пройти по маршруту Псху — Чёрная вода — перевал Кулямба, а также хотел посетить село Цабал. После этого он собирался вернуться в Гагру.

— В последний раз он связывался с матерью 12 июля, сказал, что у него всё нормально, а уже 22 июля он должен был вылететь из сочинского аэропорта в Москву, — рассказал министр.

Сразу же после получения информации о пропавшем в горах туристе МЧС организовало его поиски. Спасатели уже прошли через Псху и Гудаутский перевал, однако поисковая операция пока не принесла результатов.