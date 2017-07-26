Власти Украины выставили на аукцион арестованное российское судно

Фискальные органы Украины намерены выручить около 480 тысяч долларов от продажи судна.

В Одесской области выставлено на торги арестованное судно "Сибирский 2112", которое зарегистрировано в России. Согласно данным сайта системы электронных торгов арестованного имущества, стоимость грузового судна оценивается более чем в 12,5 миллиона гривен (это около 480 тысяч долларов. — Прим. ред.).

Отмечается, что корабль является имуществом должника. Судно было построено в 1981 году в Финляндии, а зарегистрировано в Таганроге. В настоящий момент оно находится на ремонте в порту Черноморска.