"Это не священная корова". Пушков призвал ввести санкции против McDonald's

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"Это не священная корова". Пушков призвал ввести санкции против McDonald's

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Поводом стали снимки, на которых запечатлены антисанитарные условия на кухне заведения в США.

Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал ввести санитарные санкции в отношении сети ресторанов быстрого питания McDonald's после того, как один из сотрудников заведения в США опубликовал фотографии с кухни.

— После нового скандала вокруг "Макдональдса" мы могли бы начать с того, чтобы принять в его адрес санитарные санкции. Это не священная корова, — написал сенатор.

Ранее Лайф писал о том, что сотрудник McDonald's показал беспорядок в ресторане быстрого питания в американском штате Луизиана. На снимках, которые он разместил в "Твиттере", запечатлены грязный пол и оборудование на кухне заведения, а также почерневшие детали машины для приготовления мороженого.

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