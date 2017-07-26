"Это не священная корова". Пушков призвал ввести санкции против McDonald's

Поводом стали снимки, на которых запечатлены антисанитарные условия на кухне заведения в США.

Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал ввести санитарные санкции в отношении сети ресторанов быстрого питания McDonald's после того, как один из сотрудников заведения в США опубликовал фотографии с кухни.

После нового скандала вокруг "Макдональдса" мы могли бы начать с того, чтобы принять в его адрес санитарные санкции. Это не "священная корова". — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 июля 2017 г.

— После нового скандала вокруг "Макдональдса" мы могли бы начать с того, чтобы принять в его адрес санитарные санкции. Это не священная корова, — написал сенатор.

Ранее Лайф писал о том, что сотрудник McDonald's показал беспорядок в ресторане быстрого питания в американском штате Луизиана. На снимках, которые он разместил в "Твиттере", запечатлены грязный пол и оборудование на кухне заведения, а также почерневшие детали машины для приготовления мороженого.

This came out of McDonald's ice cream machine in case y'all were wondering... pic.twitter.com/DTXXpzE7Ce — nick (@phuckyounick) 14 июля 2017 г.