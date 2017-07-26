Хакеры взломали крупнейший банк Европы UniCredit

Киберпреступники могли получить информацию о международных номерах счетов клиентов.

Итальянский банк UniCredit, который является крупнейшим в Европе, был взломан хакерами. Причём киберпреступники делали это несколько раз, и последний случай был зафиксирован в июне-июле этого года. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

— UniCredit подвергся информационному проникновению в Италии посредством неавторизованного доступа к данным итальянских клиентов, относящихся исключительно к личным займам, — говорится в сообщении кредитного учреждения.

При этом в банке не исключают, что киберпреступники могли получить данные о международных номерах счетов клиентов UniCredit. Однако отмечается, что пароли и счета находятся в безопасности, к ним у хакеров не было доступа.

Власти Италии уже ознакомлены с кибератакой на UniCredit. Более того, представители банка намерены обратиться в прокуратуру Милана.