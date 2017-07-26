Джеймс Кэмерон планирует снять новую трилогию о Терминаторе

Режиссёр отметил, что главный вопрос заключается в том, изжила ли себя франшиза или её можно "освежить".

Американский режиссёр Джеймс Кэмерон в очередной раз заявил, что планирует снять продолжение "Терминатора" и склоняется к тому, что это снова будет трилогия. Об этом он сообщил в интервью австралийскому порталу News.com.

Я веду переговоры с Дэвидом Эллисоном, который является общемировым правообладателем франшизы о Терминаторе, мы обсуждаем, что можно сделать. В настоящий момент мы склоняемся к созданию трилогии Режиссёр Дэвид Кэмерон

Ранее актёр Арнольд Шварценеггер заявил о намерении принять участие в съёмках новой части боевика.

Напомним, первый фильм вышел в 1984 году, второй ("Судный день") — в 1991-м и стал на тот момент самым дорогим фильмом из когда-либо созданных. Третий фильм саги ("Восстание машин") был представлен зрителям в 2003 году.

Позже вышли ещё два продолжения истории о Терминаторе. По мнению критиков, последняя часть, "Генезис", вышедшая в 2015 году, получилась не слишком удачной. Её рейтинг на "Кинопоиске" составляет всего 6,5 из 10 баллов.