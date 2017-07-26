В Саратове 7-летний мальчик сгорел в сарае, где его заперла мать

По данным следователей, женщина закрыла там ребёнка в воспитательных целях и на несколько часов оставила его без присмотра.

Семилетний мальчик сгорел в сарае, где его заперла мать. Как сообщает СУ СК РФ по региону, ЧП произошло вечером 22 июля на Белозерской улице. По версии следствия, 26-летняя женщина закрыла своего ребёнка в постройке в воспитательных целях и оставила на несколько часов без присмотра.

— В этот период там произошло возгорание, в ходе которого ребёнок, не сумев самостоятельно покинуть запертое снаружи помещение, погиб, — сообщили в СУ СК по региону.

В отношении матери погибшего мальчика возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.