Одинокий вдовец из Британии отправляет послания в бутылках, чтобы найти любовь

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Одинокий вдовец из Британии отправляет послания в бутылках, чтобы найти любовь

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Мужчина бросил в море две тысячи бутылок с посланиями, однако его упрекнули в загрязнении окружающей среды.

Житель Лондона Крейг Салливан потерял жену полтора года назад — женщина умерла от рака, сообщает Mirror. Он остался жить один с дочерью.

<p>Фото © Mirror</p>

Чтобы справиться с одиночеством, вдовец заказал две тысячи пустых бутылок. В каждую из них он решил положить послание, чтобы найти новую любовь.

<p>Фото © Mirror</p>

Однажды мужчине на почту пришло письмо от жительницы Уэльса Хелен Джилл, однако оно было далеко не романтического содержания. Женщина была возмущена тем, что 30 его бутылочек прибило к берегу. По её мнению, такой способ вновь обрести вторую половинку лишь способствует загрязнению окружающей среды.

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