Одинокий вдовец из Британии отправляет послания в бутылках, чтобы найти любовь

Мужчина бросил в море две тысячи бутылок с посланиями, однако его упрекнули в загрязнении окружающей среды.

Житель Лондона Крейг Салливан потерял жену полтора года назад — женщина умерла от рака, сообщает Mirror. Он остался жить один с дочерью.

Чтобы справиться с одиночеством, вдовец заказал две тысячи пустых бутылок. В каждую из них он решил положить послание, чтобы найти новую любовь.

Однажды мужчине на почту пришло письмо от жительницы Уэльса Хелен Джилл, однако оно было далеко не романтического содержания. Женщина была возмущена тем, что 30 его бутылочек прибило к берегу. По её мнению, такой способ вновь обрести вторую половинку лишь способствует загрязнению окружающей среды.