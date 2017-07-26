В Китае абитуриент получил письмо о поступлении в колледж с помощью дрона

Аналогии с Хогвартсом напрашиваются сами собой. Хотя использование коптера в этой истории более оправданно, потому что Хи Жунсхё — будущий авиатор.

Китайский авиационный колледж устроил целое представление для абитуриентов, чтобы сообщить им радостную новость: "Вы поступили". Именно эта заветная фраза была напечатана на красной ленте и запущена в небо с помощью дрона, чтобы затем приземлиться прямо у ног новоявленного первокурсника, передаёт CNN.

Первым будущим авиатором, который узнал о зачислении в колледж с помощью дрона, стал 19-летний Хи Жунсхё. Он признался, что этот момент стал одним из самых счастливых в его жизни, а задумка администрации учебного заведения позволила ему ощутить себя студентом Хогвартса.