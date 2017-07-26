В стене новосибирской школы нашли письмо потомкам, составленное 50 лет назад

Советские подростки обещают изучить "революционное прошлое Родины" и "жизненный путь Владимира Ленина", а также собрать металлолом для строительства нового трамвая и оборудовать спортивную площадку.

В Дзержинском районе Новосибирска во время ремонта школы № 111 нашли послание потомкам, составленное учениками 1967–1968 учебного года. Предполагалось, что капсулу вскроют ещё в 1980-м, но тогда про письмо, судя по всему, забыли. Подробности рассказали местные СМИ.

По данным издания "НГС. Новости", сначала строители подумали, что нашли под старой штукатуркой в кирпичной кладке какое-то сокровище. Когда же они открыли чёрный железный тубус, то увидели, что в нём лежит только лист бумаги с напечатанным на машинке текстом. Рабочие передали послание администрации учебного заведения.

— Мы, конечно, на линейке в этом году озвучим. У нас есть музей трудовой и военной славы — думаю, что там разместим, — рассказала журналистам замдиректора по административно-хозяйственной работе Татьяна Дуганова.

Старожил школы, 70-летний тренер, не смог вспомнить, при каких обстоятельствах и кем именно было написано послание.