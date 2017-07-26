Российская армия получила бригаду "Искандеров", новые самолёты и 60 "Калибров"

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу рассказал о поставках новых видов вооружения в ВС РФ.

Только за второй квартал военно-промышленный комплекс России поставил на нужды российской армии бригадный комплект "Искандер-М", 11 самолётов, 6 вертолётов, 60 крылатых ракет "Калибр". Кроме того, были направлены стрелковое оружие, снаряжение и другая военная техника. Такие данные привёл во время единого дня приёмки военной продукции министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

— За это время предприятиями оборонно-промышленного комплекса поставлено в войска свыше 600 новых и 300 отремонтированных образцов вооружения, военной и специальной техники, — рассказал генерал армии.

Также вооружённые силы получили девять радиолокационных станций, многоцелевой сторожевой корабль "Совершенный", два рейдовых катера, тяжёлый плавучий причал для ракетного подводного крейсера класса "Борей".

— Создана очередная техническая позиция модернизированного командного пункта единой космической системы, — подытожил Сергей Шойгу.

Отметим, помимо этого имеется ещё ряд технических новинок в российской армии, но детали данного списка остались в секрете.