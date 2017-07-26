Адвокат Учителя просит Мутко наказать ультрас за баннеры против "Матильды"

Юрист не исключает, что транспаранты на матче "Спартак" — "Локомотив" в рамках Суперкубка были заказом.

Адвокат режиссёра Алексея Учителя обратился к главе РФС Виталию Мутко взять под свой контроль и проверить футбольных ультрас, которые вывесили баннеры против киноленты "Матильда". Речь идёт о транспарантах "За веру, царя и Отечество! Учитель, руки прочь от русского царя!" на матче Суперкубка России между "Спартаком" и "Локомотивом". По словам Константина Добрынина, фанаты тем самым нарушили нормы ФИФА, УЕФА и спортивное законодательство РФ, которые запрещают проявлять на матчах форму политической, религиозной и идеологической пропаганды.

— Вполне можно предположить, что имеются основания для возбуждения Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС производства по делу о дисциплинарных правонарушениях, — приводит слова Добрынина РИА "Новости".

В связи с этим адвокат попросил Мутко провести проверку и дать поручение главе Контрольно-дисциплинарного комитета РФС проинформировать о её результатах.

При этом Добрынин удивлён, что фанаты "Спартака" и "Локомотива", которые и вывесили эти баннеры, проявили небывалую слаженность. Он не исключает, что это, возможно, было заказом со стороны.

В свою очередь почётный президент РФС Вячеслав Колосков пояснил, что компетентные органы разберутся с этим вопросом. Однако обычно за баннеры отвечают те, кто его приготовили и развернули, и зачастую транспаранты не относятся к футбольной тематике.