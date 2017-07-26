Ко Дню ВМФ Минобороны запустило специальное интерактивное приложение

Парад, в котором примут участие боевые корабли, подводные лодки и авиация Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, пройдёт 30 июля.

Минобороны России разработало интерактивное приложение с детальными данными о кораблях и авиации, которые примут участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

— Министерство России опубликовало онлайн-приложение о порядке прохождения боевых кораблей ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте в ходе главного военно-морского парада, об их основных тактико-технических характеристиках и системах вооружения, которыми они оснащены, — сообщили в МО.

В приложении доступна инфографика с обзорами самолётов и вертолётов, которые примут участие в параде.

Сообщается также, что на сайте navyparade.mil.ru начал работать исторический раздел, посвящённый знаменитым русским флотоводцам, мореплавателям, морским сражениям и первым российским кораблям.

Напомним, парад ВМФ состоится 30 июля в Санкт-Петербурге. В нём примут участие около 40 боевых кораблей и подводных лодок и 40 боевых машин авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.