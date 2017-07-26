В Сирии опровергли создание гей-батальона для борьбы с ИГИЛ

По словам начальника медиа-центра сирийской демократической армии Мустафы Бали, появившиеся ранее в СМИ сообщения являются ложными.

Начальник медиа-центра Сирийских демократических сил Мустафа Бали опроверг информацию о том, что в Ракке формируется батальон из гомосексуалистов для борьбы с боевиками ИГИЛ*, передаёт агентство ARA News.

— Мы в СДС (Сирийские демократические силы. — Прим. ред.), выражаем наше глубокое уважение к правам человека, включая права гомосексуалистов, однако отрицаем информацию о подобном батальоне в составе наших сил и считаем данные новости выдумкой, — заявил Бали.

Отметим, 24 июля в СМИ появилась информация о том, что в Сирии будет создано гей-подразделение "Восстание и освобождение королей" для борьбы с террористами.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ