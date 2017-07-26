Пассажир авиарейса Москва — Барселона был избит за фразу "Русские люди — говно"

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Пассажир авиарейса Москва — Барселона был избит за фразу "Русские люди — говно"

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Бортпроводники не смогли успокоить и посадить на место молодого человека, тогда один из пассажиров решил применить силу.

Пассажиры авиарейса Москва — Барселона решили собственными силами успокоить молодого человека, который неожиданно начал оскорблять людей на борту. Как сообщает телеграм-канал Mash, 22-летний Виталий из Санкт-Петербурга встал со своего места и стал выкрикивать фразу "Самое говно — это русские люди". Молодой петербуржец не унимался до тех пор, пока не получил удар по лицу от другого пассажира.

Лишь после этого Виталий сел на место и уснул. После инцидента в салоне самолёта раздались аплодисменты в адрес мужчины, который нанёс удар.

Отметим, перед тем как начать шуметь, молодой человек требовал разрешить ему покурить на борту.

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