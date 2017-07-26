Иосифа Кобзона лишили звания почётного гражданина украинского города Славянска

Ранее инициатива уже поступала — в 2014 году, но тогда депутаты горсовета отказались её рассматривать.

Сегодня стало известно, что знаменитого певца, народного артиста России и депутата Госдумы Иосифа Кобзона лишили звания почётного гражданина Славянска (город находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой области). Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Предложение поступило от "общественных организаций". В горсовете Славянска 23 депутата проголосовали за, ещё двое не участвовали в голосовании. Мэр Вадим Лях отказался комментировать принятое решение.

Напомним, власти Украины ранее запретили Иосифу Кобзону въезд в страну. При этом артист был награждён знаком Героя ДНР. Также ему присуждено звание народного артиста провозглашённой Луганской Народной Республики (ЛНР).