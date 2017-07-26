СБУ выдворила на родину российскую журналистку

Репортёра телеканалов "Россия-1" и "Россия-24" Марию Князеву обвинили во "вмешательстве" в украинское медиапространство.

Власти Украины выдворили с территории страны журналистку ВГТРК Марию Князеву в рамках "противодействия" информационной угрозе со стороны России. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

— В рамках противодействия вмешательству страны-агрессора в отечественное медиапространство и локализации угроз в информационной сфере Мария Князева принудительно возвращена на территорию РФ с запретом въезда на Украину сроком на три года, — передаёт пресс-служба СБУ.

По данным украинских властей, россиянка использовала связи с пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами для "тенденциозного" освещения ситуации на Украине.

В пресс-службе ВГТРК факт выдворения подтвердили, однако от дальнейших комментариев пока воздержались, передаёт РИА "Новости".