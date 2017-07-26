Первые в России телефоны для военных появятся ко Дню ВМФ

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Первые в России телефоны для военных появятся ко Дню ВМФ

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Гаджеты для каждого рода войск выпущены лимитированным тиражом — по 99 экземпляров.

Российский бренд телефонов и аксессуаров класса люкс Caviar представил первый российский телефон для военных, сообщается на сайте производителя. Новинка соединила в себе титановый корпус и техническую начинку "неубиваемого" Nokia 3310. Кроме того, новые телефоны держат заряд до трёх суток.

<p>Фото: © Caviar</p>

Серия гаджетов "Непобедимые" выйдет ко Дню Военно-морского флота и будет представлена в пяти вариантах дизайна — специально для подразделений ВМФ, ВДВ, ВВС, ВС РФ и ФСБ.

<p>Фото: © Caviar</p>

Разработчики продумали и вариант телефона для поклонников Apple. Специально для них создан гаджет с титановым корпусом в формате iPhone 7 с эмблемами военных подразделений.

<p>Фото: © Caviar</p>

Цена телефона из новой серии 99 тысяч рублей, что, по словам производителя, является рекордно низкой суммой для Caviar. Стоимость золотой версии на 20 тысяч рублей больше.

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