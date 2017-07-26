"Волшебник" из Москвы задержан по подозрению в изнасиловании ребёнка

Подозреваемый — Антон Астрогор — позиционирует себя как потомственного астролога и хироманта. Прибегал ли он к использованию магии, чтобы втереться в доверие к 10-летнему мальчику, выяснит следствие.

О факте насилия стало известно со слов самого 10-летнего жителя Нижегородской области, когда он вернулся после прогулки с 29-летним Антоном Астрогором, передаёт паблик Mash. Этот молодой мужчина позиционирует себя как волшебника, гуру хиромантии и предсказателя судьбы, а также продолжателя династии астролога Астрогора.

О подозреваемом известно, что он приехал в дом своих родителей в одной из деревень Нижегородской области в начале прошлой недели. Вместе с ним отдохнуть на природе прибыли семейная пара и их 10-летний сын.

Через три дня мать заметила странное поведение ребёнка после нескольких прогулок с "колдуном" Астрогором. Родители думали, что маг и волшебник катает их сына на машине и знакомит с окрестностями, однако мальчик рассказал, что Астрогор его изнасиловал.

Родители отвезли ребёнка в больницу и сразу написали заявление в полицию. Астрогора задержали в воскресенье и поместили в ИВС. "Волшебник" уже сознался в содеянном, написав заявление с повинной.