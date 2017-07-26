В Пакистане мужчина, покрытый опухолями-шишками, вынужден жить как отшельник

Люди боятся, что редкое наследственное заболевание заразно, и гонят прочь Хабибуллу-хана.

В городе Карачи на юге Пакистана живёт 56-летний мужчина, всё тело которого покрывают доброкачественные опухоли разного размера. Они начали появляться у Хабибуллы ещё в детстве и вскоре распространились по всему телу. Подробности сообщает Daily Mail.

Pakistani man covered in hundreds of bumpy tumours is taunted by cruel strangers who think condition is contagious https://t.co/ek7NG0eq2P pic.twitter.com/Ck3C06WnwF — Daily Mail Online (@MailOnline) 26 июля 2017 г.

По данным издания, пакистанцу в 12 лет пришлось бросить школу, потому что одноклассники издевались над ним из-за внешнего вида, а учителя и родители просили держаться подальше от остальных детей. Травля продолжается на протяжении всей жизни Хабибуллы: он вынужден часто переезжать с места на место и пытается как можно реже показываться людям на глаза.

По словам мужчины, сейчас он живёт в маленькой комнатушке и выходит из неё всего один или два раза в неделю, чтобы попрошайничеством заработать немного денег на жизнь.

Директор Института кожных заболеваний в Карачи, доктор Икбал Наби Соомро пояснил в общении с Daily Mail, что Хабибулла, скорее всего, страдает нейрофиброматозом.

— В мире пока нет лекарства от этой болезни, мы можем удалить опухоли, но, поскольку заболевание является генетическим, есть вероятность, что шишки появятся снова, — добавил медик.

Ранее Лайф рассказывал истории других людей с необычными заболеваниями. Так, в Индии живёт "девочка-змея", а в Бангладеше — "девочка-дерево".