Ростуризм составил рейтинг самых популярных мест отдыха в России

В лидерах списка оказались Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

Федеральное агентство по туризму провело исследование самых популярных туристических направлений в пределах страны в первой половине 2017 года. На основе него специалисты составили соответсвующий рейтинг, первые места в котором заняли Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

— Федеральное агентство по туризму совместно с агрегаторами туристических предложений России и туроператорами выяснили, какие направления внутреннего туризма наиболее популярны. По итогам первого полугодия 2017 года в числе лидеров оказались Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и Минеральные Воды, — говорится в сообщении пресс-службы Ростуризма.

Специалисты ведомства отмечают, что значительный рост популярности у туристов стал набирать отдых в Минеральных Водах. Объём продаж авиабилетов в обе стороны по сравнению с прошлым годом вырос на 65%. Способствовало это и снижению цен на авиабилеты, средний чек сократился с 6449 рублей до 5128 рублей.

Количество проданных авиабилетов на российские курорты и туристические центры в первой половине этого года увеличилось на 55%, отмечают эксперты, что говорит о выходе из кризиса в данной отрасли.