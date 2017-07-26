В Британии оштрафовали пенсионера, который засунул деньги в рот попутчику

Как сообщает The Telegraph, инцидент произошёл ещё в прошлом году, но приговор мужчине вынесли только несколько дней назад.

Британский суд оштрафовал 69-летнего Лесли Гилмера за то, что он засунул деньги в рот своему попутчику. Об этом пишет The Telegraph. По данным СМИ, нелепый инцидент произошёл ещё в прошлом году, но приговор мужчине вынесли только несколько дней назад.

Сообщается, что пенсионер ехал в город Эксетер, находящийся на юго-западе Англии, в стандартном вагоне. Однако во время путешествия мужчина часто заходил в вагон первого класса, чтобы бесплатно пить там вино и есть закуски.

В результате пенсионера заметил адвокат, ехавший первым классом. Он сделал замечание Гилмеру и попросил его вернуться в свой вагон. В ответ на это мужчина набросился на своего попутчика и засунул ему в рот купюру достоинством 10 фунтов.

В итоге суд признал Гилмера виновным в нападении и приговорил к штрафу в размере 1740 фунтов (около 136 тысяч рублей).