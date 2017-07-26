Украинские пограничники не пустили в Россию "газель" с гусятами-нелегалами

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Украинские пограничники не пустили в Россию "газель" с гусятами-нелегалами

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Сотрудники надзорных органов насчитали в кузове машины 103 ящика с живым товаром.

Украинские пограничники в районе посёлка Рассыпное задержали двух жителей Луганской области, которые пытались провезти в Россию целую "газель" гусят. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

<p>Фото: © Державна прикордонна служба України</p>

Сотрудники надзорных органов обнаружили в кузове машины свыше ста ящиков с живым товаром. Но сколько всего гусят должны были переправить через российскую границу, сосчитать не удалось.

В отношении нарушителей был составлен административный протокол, транспортное средство передали представителям фискальной службы Украины, а вот судьба птенцов остаётся неизвестной.

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