Австралиец Дэвид Гиллеспи утверждает, что 10% всех начальников являются психопатами, передаёт Daily Mail. Поэтому он решил составить памятку из 10 правил о том, как нужно вести себя, чтобы сохранить работу и нервы.
1) Нужно научиться воспринимать реальность такой, какая она есть
Автор также советует постараться узнать причину того или иного поведения босса или же смириться, что он псих
2) Нельзя работать на психа постоянно
Гиллеспи утверждает, что в этом случае нужно сменить работу
3) Нужно быть вежливым с шефом
При этом необходимо понимать, что он никогда не был и не будет вежлив с вами
4) Сохранять приватность личной информации
Не стоит раскрывать подробности своей личной жизни и переживаний, потому что это может быть использовано против вас
5) Всегда быть честным и не участвовать в авантюрах
По мнению автора, в самом начале нужно оговорить, что вы не будете выполнять вещи, которые не входят в вашу компетенцию
6) Проверять достоверность всего того, что вам говорит босс
Никогда не верьте обещаниям, которые не подкреплены каким-либо делом. Также сами отвечайте честно или молчите
7) Быть уступчивым
Потратьте время на бессмысленный отчёт и не объясняйте, что он не нужен. На это уйдет больше времени, чем на сам отчёт
8) Быть безэмоциональным
Не позволяйте позитивным или негативным эмоциям влиять на работу
9) Работать на то, чтобы в коллективе у вас всегда была поддержка
Вы должны чувствовать, что не одиноки и вам есть ради чего ходить на работу
10) Быть готовым к увольнению
Ведите дневник ненужных поручений, чтобы вам было проще взвесить все за и против, если шеф решит вас уволить
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