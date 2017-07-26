Протестующие забросали коктейлями Молотова здание суда под Одессой

Местные жители пытаются добиться пересмотра приговора по резонансному ДТП с участием супруги прокурора.

Украинские СМИ сообщают о беспорядках у здания суда в пгт Ширяево Одесской области. Местные жители собрались на митинг на площади перед учреждением с самого утра: они обвиняют судью Сергея Палия в коррупции и требуют пересмотра приговора по резонансному ДТП с участием супруги прокурора.

По словам активистов, женщина за рулём иномарки сбила пешехода, после чего тот остался инвалидом. Однако судья Палий вынес по этому делу оправдательный приговор, получив взятку в размере 1 тысячи долларов.

Вскоре после начала митинга к зданию суда подъехал микроавтобус с неизвестными людьми, которые представились активистами движения "За светлое будущее". Они попытались силой разогнать пикетчиков.

В ход пошли газовые баллончики и бутылки с зажигательной смесью. Здание суда получило повреждения от двух коктейлей Молотова, брошенных на крыльцо.

О задержаниях и пострадавших не сообщается.