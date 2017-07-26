МИД ФРГ заявил, что целью санкций США не должна быть европейская промышленность

Ранее в конгрессе проголосовали за законопроект об ужесточении антироссийских ограничений, которые, предположительно, могут нанести ощутимый экономический и энергетический ущерб ЕС.

США не должны забывать о важности координации действий с Евросоюзом, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

— Мы считаем, что целью американских санкций не должна стать европейская промышленность, это остаётся верным. Кроме того, важным является продолжение тесной координации между США и ЕС в санкционной политике в отношении России, — пояснила Деммер.

Ранее СМИ сообщили, что власти европейских стран могут ограничить доступ американских компаний к кредитам европейских банков в качестве контрсанкций.