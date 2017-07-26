В РФС предложили запретить не относящиеся к футболу баннеры на стадионах

Ранее сообщалось о том, что во время матча 14 июля болельщики развернули транспаранты в поддержку "Матильды".

Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал выходку фанатов, которые развернули на матче "Спартак" — "Локомотив" баннеры в поддержку Николая II и его семьи. По его словам, футбол нельзя смешивать с киноискусством, поэтому транспаранты, не относящиеся к спорту, необходимо запретить на матчах.

— Смешивать футбол с киноискусством нельзя. Но если их не накажут, то необходимо будет запретить баннеры на стадионах, не относящиеся к спорту, — сказал Симонян Лайфу.

Однако, по словам представителя РФС, на данный момент нельзя точно сказать, нарушили ли фанаты законодательство.

— Я думаю, что это слишком. Если хотите — разворачивайте баннеры, касающиеся футбола и команд. Но зачем переходить в искусство, мне непонятно, — заключил Симонян.

Напомним, во время матча Cуперкубка России "Спартак" — "Локомотив", который проходил в Москве 14 июля, фанаты раскрыли на трибунах баннеры в поддержку Николая II и его семьи. В частности, они призвали Алексея Учителя "отстать" от царя. Адвокат режиссёра уже попросил Мутко наказать ультрас за данную выходку.