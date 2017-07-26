Капитан Джек Харкнесс из "Доктора Кто" угодил в больницу с аппендицитом

Шотландско-американский актёр Джон Барроумэн госпитализирован в Калифорнии. Шоумена доставили в медицинский центр Эйзенхауэра в Ранчо Мираж, штат Калифорния, и диагностировали аппендицит, передаёт The Mirror.

Барроумэн не унывает и регулярно выкладывает видеоролики о своём пребывании в больнице, где его посещают родные. Например, в одном из постов он похвастался новыми носками — подарком от фаната.

Got my fan made #TARDIS socks on keeping my feet warm in the hospital. JB Публикация от John Barrowman MBE (@johnscotbarrowman) Июл 25 2017 в 12:59 PDT

— Вот получил носки от своего фаната, чтобы они грели мои ноги в госпитале, — написал актёр.

Джон Скот Барроумэн получил широкую известность после роли обольстительного капитана Джека Харкнесса из будущего в британском сериале "Доктор Кто" и его спин-оффе "Торчвуд".