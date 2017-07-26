Украинские власти полностью прекратили поставки электричества в ДНР и ЛНР

Первые ограничения в поставках электроэнергии в Донбасс власти Киева ввели 25 апреля.

Власти Украины сообщили, что с 26 июля прекращают поставки электроэнергии в неподконтрольные им районы Донбасса. Как отметили в компании-операторе Объединённой украинской энергосистемы, территории ДНР и ЛНР не потребляют электроэнергию, производимую электростанциями Украины.

— С 00:00 26 июля 2017 года прекращены перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области. Территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (неподконтрольных Киеву. — Прим. ред.) пока не потребляют электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины, — написал на своей странице в "Фейсбуке" исполняющий обязанности директора компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Отметим, с момента начала вооружённого конфликта в Донбассе подача электроэнергии на территории народных республик периодически прерывалась из-за боевых действий. Весной 2017 года украинские власти заявили о желании полностью остановить электроснабжение неподконтрольных им районов.