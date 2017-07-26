Госдолг Украины за месяц вырос на $330 миллионов

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Госдолг Украины за месяц вырос на $330 миллионов

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Фото: ©РИА Новости/Александр Демьянчук

Общий уровень государственного долга превысил показатель в 75 миллиардов долларов США.

На конец июня 2017 года государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 330 миллионов долларов США и составил более $75 миллиардов. Как отмечают украинские СМИ со ссылкой на Министерство финансов, долг не только вырос, но и скорость прироста оказалась больше, чем месяцем ранее.

Отмечается, что общий размер прямого госдолга в конце июня даже незначительно снизился по сравнению с показателями в мае. Однако внешний долг за месяц увеличился на 0,15 миллиарда долларов США.

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