В Москве на 27 июля объявили жёлтый уровень опасности из-за жары и гроз

По данным синоптиков, завтра воздух в столице прогреется до 28 градусов. Также возможен небольшой дождь и сильный ветер.

В Москве на 27 июля объявлен жёлтый уровень опасности из-за жары и грозы с сильными порывами ветра. Об этом сообщает портал "Утро.ру" со ссылкой на Гидрометцентр.

— Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна, — сказано в заявлении метеослужбы.

По прогнозам синоптиков, 27 июля воздух в столице прогреется до 28 градусов, однако днём может пройти небольшой дождь. Также ожидается гроза. Порывы ветра составят 12–17 метров в секунду.

Отметим, что жёлтый уровень погодной опасности также объявлен на территории всех областей Центрального федерального округа, кроме Воронежской. Там будет действовать оранжевый уровень опасности.