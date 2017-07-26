В США контрабандист перевозил ядовитых змей в банках из-под чипсов

Мужчина также пытался переслать в Гонконг шесть черепах, которых завернул в носки.

В США арестовали 34-летнего Родриго Франко за контрабанду ядовитых змей в банках из-под чипсов, сообщает The Los Angeles Times. Расследование по его делу проводилось около месяца.

Обвинение мужчине предъявили после того, как в марте этого года сотрудники таможни нашли у него трёх кобр длиной порядка 60 сантиметров каждая. Хищники были спрятаны в банки от картофельных чипсов.

О поставках змей в Гонконг и из Гонконга мужчина договаривался, используя мессенджер WhatsApp. Франко также обвиняют в контрабанде черепах, крокодила и террапинов (бугорчатые черепахи. — Прим. ред.), которые являются охраняемыми видами животных.

По данным СМИ, одна из трёх кобр, которых злоумышленник попытался выслать, умерла. Остальные две были направлены в зоопарк.