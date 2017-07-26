ЕК пригрозила Польше санкциями, если она одобрит законы по судебной системе

В Варшаву направили официальную рекомендацию в течение месяца решить все проблемы по данному вопросу.

Еврокомиссия примет санкции в отношении Польши, если власти страны одобрят новые законы по судебной системе. Об этом заявил первый замглавы ЕК Франс Тиммерманс.

— В рекомендации комиссия просит польские власти не предпринимать шагов по отстранению или отправке в отставку судей Верховного суда, — сообщил он после заседания коллегии еврокомиссаров.

Тиммерманс подчеркнул, что Еврокомиссия дала Польше ровно месяц, иначе будут введены санкции.

Ранее замглавы ЕК заявлял, что организация обеспокоена новыми законопроектами в Польше, которые ставят под угрозу независимость судов, и может начать соответствующее расследование.