ЕК пригрозила Польше санкциями, если она одобрит законы по судебной системе

Еврокомиссия примет санкции в отношении Польши, если власти страны одобрят новые законы по судебной системе. Об этом заявил первый замглавы ЕК Франс Тиммерманс.
— В рекомендации комиссия просит польские власти не предпринимать шагов по отстранению или отправке в отставку судей Верховного суда, — сообщил он после заседания коллегии еврокомиссаров.
Тиммерманс подчеркнул, что Еврокомиссия дала Польше ровно месяц, иначе будут введены санкции.
Ранее замглавы ЕК заявлял, что организация обеспокоена новыми законопроектами в Польше, которые ставят под угрозу независимость судов, и может начать соответствующее расследование.
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