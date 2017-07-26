Экс-участница "Дома-2" попала в тюрьму за незаконную банковскую деятельность

Суд в Омске признал Анастасию Полетаеву и трёх её подельников виновными в проведении мошеннических операций и получении дохода в особо крупном размере (всего они наварили 29 млн рублей).

Сегодня в Куйбышевском районном суде Омска прошло заседание по делу членов группы "чёрных банкиров", в состав которой входила Анастасия Полетаева. Экс-участнице телестройки было назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы. Девушка также обязана выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Известно, что организатор группы Николай Трофимов ещё в прошлом году полностью признал вину в организации незаконной банковской деятельности и проведении махинаций на сумму более 1,6 млрд рублей. За это Трофимова приговорили к двум годам колонии. Полетаева на тот момент отказалась признавать свою вину.

По данным прокуратуры, мошенники на протяжении двух лет выполняли функции расчётно-кассового центра без регистрации и лицензии. В частности, члены группы оказывали услуги по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств. За проводимые операции взималась комиссия от 0,4% до 3,5%.

В обязанности Анастасии входило составление документов, осуществление платежей и переводов и ведение учёта денежных средств.