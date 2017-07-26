Роскачество посчитало траты жителей Москвы на кофе

По данным ведомства, в среднем за год столичный кофеман тратит на любимый напиток 43 800 рублей.

Роскачество провело исследование среди жителей столицы, касающееся количества потребления кофе и трат на этот ароматный напиток. Выяснилось, что в среднем за год любители кофе тратят 43 800 рублей, сообщает паблик Mash. Отмечается, что данный вариант почти на 10 тысяч меньше, чем траты владельца кофемашины. Согласно исследованиям, сам аппарат, пакет арабики и потраченное на приготовление напитка электричество обойдутся в 53 285 рублей.

Самым же дешёвым вариантом оказался кофе, приготовленный в капсульной кофемашине — она с учётом капсул и электроэнергии заберёт из кошелька кофемана 17 155 рублей.