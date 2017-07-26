"Не хуже, чем мальчишки". Москалькова выступила за право женщин служить в армии

Омбудсмен подчеркнула, что многие представительницы слабого пола хотят отдать свой долг родине.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила разрешить девушкам служить в армии. С такой инициативой она выступила на форуме "Территория смыслов", который проходит во Владимирской области.

— Может быть, не все меня поддержат, но я считаю, что девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатом, их не берут. Это неправильно. Мы крутые, мы можем… не хуже, чем мальчишки, отслужить в армии, — сказала омбудсмен.

По словам Москальковой, она часто получает обращения от девушек, которые хотят быть лётчиками, однако в такие учебные заведения их не берут.

Также омбудсмен подчеркнула, что срочная служба в России и в социальном, и в материальном плане пока ещё очень слаба. Тем не менее, по словам Москальковой, сейчас армия стала намного сильнее и презентабельнее, чем 10 лет назад.