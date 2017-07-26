Объявлена дата выхода первого электрокара Mini Cooper

Собирать иномарку будут на заводе в Оксфорде, а компоненты силовой установки планируют импортировать из Германии.

Британская автомобильная марка MINI выпустит первую полностью электрическую серийную модель в 2019 году. Как сообщает Motor Authority, автомобиль создадут на базе модели Countryman.

По данным издания, собирать иномарку будут на заводе в Оксфорде, однако компоненты силовой установки планируют импортировать из Германии.

Информации о технических данных автомобиля на данный момент нет. Также неизвестна и ориентировочная цена иномарки.

Отметим, что сейчас в линейке MINI присутствует гибридная модель Cooper S E ALL4 Countryman.