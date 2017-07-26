Мосийчук заявил, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства

Лидер Незалежной Пётр Порошенко лишил бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили гражданства Украины. Об этом сообщил нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

— Михо Саакашвили лишили украинского гражданства, и это свидетельствует, что президент Пётр Порошенко наконец начал признавать собственные ошибки, — заявил Мосийчук.

Стоит отметить, что пока эту информацию официально никто не подтвердил.

Как ранее сообщал Лайф, в ноябре прошлого года президент Украины подписал указ об увольнении Саакашвили с поста одесского губернатора, который тот занимал менее полутора лет.