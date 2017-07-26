Суд Лондона обязал Украину выплатить России долг в $3 млрд

Кроме того, украинские власти обязаны будут оплатить судебные издержки и штрафные проценты.

Высокий суд Лондона вынес вердикт в пользу России в споре с Украиной по долгу в $3 млрд. Киев обязали выплатить Москве номинальную стоимость еврооблигаций, сообщает Минфин РФ. Кроме того, украинские власти должны выплатить ещё купонный платёж на $75 млн и штрафные проценты на эти суммы.

— Суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд, в 2013 году приобретённых за счёт средств ФНБ, сумму неосуществлённого купонного платежа в размере $75 млн и штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Проценты на сумму основного долга по облигациям подлежат оплате по ставке 8% годовых, проценты на сумму невыплаченного купона — по ставке трёхмесячный LIBOR в долларах плюс 2% годовых, — сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.

Как отметили в ведомстве, неоплата долга обернётся для бюджета Украины ежедневным штрафом в$673 тысяч. Но и помимо это украинские власти должны будут не позднее 20 сентября 2017 года выплатить не менее 50% от общей суммы судебных издержек — 2,8 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, Высокий суд Лондона постановил продлить действие ранее принятого судом решения, которым исключаются меры по принуждению Украины к возврату долга. Данный вопрос будет рассмотрен после вынесения вердикта по апелляции Украины, которую рассмотрят в январе 2018 года.