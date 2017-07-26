Памятник Ивану Грозному установили на "Аллее правителей" в Москве

Памятник Ивану Грозному появился на "Аллее правителей" в сквере у Музея военной формы одежды Российского военно-исторического общества в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе РВИО.
Напомним, в городе Александрове во Владимирской области памятник был установлен 26 апреля на берегу реки Серой. Вечером в тот же день неизвестные демонтировали скульптуру, погрузили её в самосвал и увезли в неизвестном направлении. Эта ситуация стала причиной бурных общественных дискуссий.
"Аллея правителей" работы скульптора Зураба Церетели открылась в Москве в мае нынешнего года.
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