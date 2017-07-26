Памятник Ивану Грозному установили на "Аллее правителей" в Москве

Скульптура работы Василия Селиванова выполнена из бронзы и гранита. Высота памятника (с учётом постамента) — 2,8 м, вес — 800 кг.

Памятник Ивану Грозному появился на "Аллее правителей" в сквере у Музея военной формы одежды Российского военно-исторического общества в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе РВИО.

Напомним, в городе Александрове во Владимирской области памятник был установлен 26 апреля на берегу реки Серой. Вечером в тот же день неизвестные демонтировали скульптуру, погрузили её в самосвал и увезли в неизвестном направлении. Эта ситуация стала причиной бурных общественных дискуссий.

"Аллея правителей" работы скульптора Зураба Церетели открылась в Москве в мае нынешнего года.