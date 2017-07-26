В Кремле отреагировали на предложение ввести симметричный ответ на санкции США

Дмитрий Песков при этом призвал не забегать вперёд, так как ни сенат, ни Дональд Трамп не подписали закон о мерах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает вполне объяснимым, что депутаты Госдумы и сенаторы предлагают симметрично ответить на санкции США. Однако представитель Кремля добавил, что решение об этом примет исключительно российский лидер Владимир Путин.

— Они (предложения о симметричном ответе. — Прим. ред.) вполне понятны, заявления наших парламентариев, сената — вполне объяснимы. Речь идёт о чрезвычайно недружественных проявлениях, поэтому реакция очевидна, — пояснил Песков.

Представитель Кремля призвал не забегать вперёд и всё-таки дождаться решения сената и президента США Дональда Трампа о санкциях. Пока закон об ограничительных мерах был принят только в конгрессе. Новые санкции могут стать самыми масштабными и комплексными с 2014 года. При этом их уже осудили в ЕС, так как меры могут сказаться и на интересах Европы.