Скончался режиссёр и сценарист Александр Столяров

За двадцать лет работы в кино им снято свыше ста документальных и художественных картин, режиссер был номинантом «НИКИ» и «Тэффи», два года назад вышел сборник лучших рассказов писателя – «Неправильная сказка».

Сегодня на 58-м году жизни скончался режиссер, сценарист, писатель Александр Столяров, сообщает Союз кинематографистов на своем сайте. Александр Николаевич родился 22 ноября 1959 в Львов, УССР. Снял более 100 документальных и художественных фильмов. Наиболее известные из них — "Девочки-девочки" (2007), "Понять Человека" (2009), "Старец Паисий и я, стоящий вверх ногами" (2012). Столяров также является основателем и художественным руководителем детского театра "Театр Андерсена".