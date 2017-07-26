Скончался режиссёр и сценарист Александр Столяров

Сегодня на 58-м году жизни скончался режиссер, сценарист, писатель Александр Столяров, сообщает Союз кинематографистов на своем сайте.
Александр Николаевич родился 22 ноября 1959 в Львов, УССР. Снял более 100 документальных и художественных фильмов. Наиболее известные из них — "Девочки-девочки" (2007), "Понять Человека" (2009), "Старец Паисий и я, стоящий вверх ногами" (2012).
Столяров также является основателем и художественным руководителем детского театра "Театр Андерсена".
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