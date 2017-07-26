В России отзывают 2,7 тысячи машин Chevrolet Niva из-за дефекта топливного бака

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В России отзывают 2,7 тысячи машин Chevrolet Niva из-за дефекта топливного бака

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Автовладельцев, которых коснётся данная мера, оповестят о необходимости представить машину в дилерский центр для бесплатного ремонта.

"GM-АвтоВАЗ" отзывает в России 2736 машин Chevrolet NIVA из-за возможного дефекта топливного бака, сообщается на сайте Росстандарта. По информации ведомства, мера коснётся автомобилей, которые были произведены с 1 по 28 ноября 2016 года.

<p>Фото: © chevrolet-niva.ru</p>

— Причиной отзыва автомобилей Chevrolet NIVA является возможное проявление дефекта "негерметичность топливного бака", — сообщили в Росстандарте.

Владельцы тех машин, которые попадают под отзыв, будут оповещены о необходимости приехать в дилерский центр, где автомобиль отремонтируют бесплатно. Автовладельцы, которые сами хотят проверить свою машину, могут сопоставить VIN-код модели с перечнем, приведённым на сайте Росстандарта.

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