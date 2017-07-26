Взрыв прогремел в многоэтажке в Киеве

О погибших и пострадавших в результате произошедшего пока ничего не известно. Из жилого дома эвакуировано порядка 20 человек.

Инцидент произошёл сегодня около 16 часов в районе станции метро "Васильковская" в украинской столице. В одной из квартир многоэтажного дома прогремел взрыв, сообщают местные СМИ.

По словам очевидцев, звук взрыва был глухим, он волной прокатился по улице, отчего сработали сигнализации припаркованных автомобилей.

Ряд изданий уточняет, что взрыв произошёл на первом этаже во втором подъезде, его мощность чрезвычайно высока. Предварительная причина произошедшего — утечка бытового газа.

На месте работают все экстренные службы города.