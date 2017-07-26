Москва вошла в топ-20 мегаполисов мира с самыми дорогими небоскрёбами

Согласно исследованию, средняя стоимость 1 кв. м в высотках "Москвы-Сити" составила $7,5 тыс.

Москва оказалась на 19-й строчке в рейтинге самых дорогих небоскрёбов мира. Об этом сообщается в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

Так, по итогам первого полугодия текущего года средняя стоимость одного квадратного метра в небоскрёбах "Москвы-Сити" составила $7,5 тыс. Отметим, что, по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года, цена изменилась не сильно — в трёх из семи объектов она выросла на $150–200.

Возглавляет рейтинг Гонконг, где цены достигают $86 тыс. На второй строчке расположился Токио, где средняя цена составила $53 тыс.

Отметим, что в первой пятёрке рейтинга оказались также Манхэттен в Нью-Йорке ($40 тыс. за 1 кв. м), Сан-Франциско ($27 тыс. за 1 кв. м) и Лондонский Сити ($26 тыс. за 1 кв. м).