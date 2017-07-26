В чёрном списке ЦБ РФ оказалось около 6,7 тысячи банкиров

Центробанк РФ внёс в чёрный список почти 6,7 тысячи руководителей и членов советов директоров, крупных владельцев и собственников российских финансовых организаций. По словам главы департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций регулятора Людмилы Тяжельниковой, у 3,8 тысячи человек из этого списка деловая репутация признана неудовлетворительной, в связи с чем они не могут занимать свои должности.

— По состоянию на 24 июля текущего года в базу данных внесены сведения о 6 тысячах 675 лицах, из них 5 тысяч 621 — это руководители или члены совета директоров, — пояснила Тяжельникова.

Причём в сентябре прошлого года в этом списке было 5,5 тысячи человек.