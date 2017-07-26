В McDonald's заверили, что в российских ресторанах царят чистота и порядок

Ранее в "Твиттере" появились шокирующие снимки из кафе в штате Луизиана (США), на которых видно грязный пол и заросшее плесенью оборудование.

В российском представительстве "Макдоналдс" заявили, что во всех ресторанах пол и оборудование поддерживаются в чистоте, а сотрудники проходят обязательный санитарный инструктаж.

— В то время как наши коллеги из США проверяют достоверность исходной информации, мы можем сообщить, что "Макдоналдс" в России работает в полном соответствии с требованиями, предписанными российским законодательством, и гарантирует каждому посетителю качество и безопасность нашей продукции, — сказала старший менеджер по связям с общественностью "Макдоналдс" в России Оксана Белайчук.

По её словам, в соблюдении всех требований может лично убедиться любой из 47 тысяч сотрудников компании.

— Неотъемлемым условием работы является поддержание чистоты рабочих мест и полов на постоянной основе. Всё оборудование и инвентарь на кухне каждого предприятия моются и дезинфицируются ежедневно — с использованием одобренных средств, — добавила Белайчук.

Напомним, ранее сенатор Алексей Пушков написал у себя в "твиттере", что "Макдоналдс" — это "не священная корова" и против него можно ввести санитарные санкции.