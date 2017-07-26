Британка нашла на панорамах Google свою мать, которая умерла два года назад

Девушка решила использовать сервис, чтобы посмотреть на дом, в котором она провела детство.

Британка Дениз Андерхилл обнаружила свою мать Берил Тертон, которая умерла два года назад, на панораме Google Street View. Об этом пишет The Sun.

По данным СМИ, после смерти матери Андерхилл переехала из английского города Тамуорта во Флориду. Но однажды девушка решила использовать сервис, чтобы посмотреть на свой старый дом. На панораме она обнаружила свою мать, поливающую куст. По словам Андерхилл, она почувствовала из-за этого, но восприняла данное событие как знак.

— Я думаю, кто-то хотел, чтобы я это увидела, — цитирует девушку The Sun.

Ранее сообщалось, что жительницы Тайваня нашли покойного деда на панорамах Google.