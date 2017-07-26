Шохин в шутку предложил не брать на МКС космонавтов США в ответ на санкции

Как отметил глава РСПП, американцев можно ссадить как безбилетников с ракеты-носителя, отправляющейся с Байконура на МКС.

После введения новых западных санкций в отношении России глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в качестве шутки предложил ответную меру — высадить американских космонавтов из корабля, отправляющегося с космодрома Байконур к Международной космической станции.

— Сейчас на Байконуре стоит корабль пилотируемый, я не знаю, кто должен лететь, американцев можно ссадить как безбилетников. Вот так, наверное, можно уколы делать, — пошутил Шохин и в тот же момент отметил. — на самом деле у нас не настолько развиты торгово-экономические и инвестиционные отношения с Соединенными Штатами, чтобы уколоть наших американских в кавычках друзей.

В то же время Александр Шохин отметил, что российские ответные санкции будут бить мимо цели и не принесут урона американской экономике. За исключением нескольких направлений, в частности в области поставок двигателей РД-180.

Отметим, ближайший старт космического корабля на МКС запланирован на 18.41 по московскому времени 28 июля с космодрома Байконур. В составе экипажа корабля летят российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и итальянский астронавт Паоло Несполи.

Как писал Лайф, палата представителей США ранее приняла законопроект по санкциям против России. В Кремле назвали печальным и удручающим фактом данные действия американских властей.