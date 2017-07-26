Археологи обнаружили захоронение "принца Помпеев"

Так в древнеримском городе называли несметно богатого организатора гладиаторских боёв Гнео Аллео Нигидио Майо.

Археологи обнаружили в ходе раскопок в комплексе античного города Помпеи захоронение древнеримского организатора гладиаторских боёв Гнео Аллео Нигидио Майо, которого за славу и богатство в народе называли "принцем Помпеев". Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на дирекцию музея.

Оно убрано мрамором с эпиграфом, что свидетельствует о знатности усопшего.

По данным историков, Майо устраивал бои в местном цирке и умер за год до знаменитого извержения Везувия (в 79 году до н.э.), в результате которого весь город оказался под лавой.

Учёные считают, что около 20% Помпеев до сих пор остаются под землёй.